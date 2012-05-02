日韩敦促朝鲜切勿继续“挑衅”

路透维也纳5月2日电---日本和韩国周三敦促朝鲜保持克制，不要进行新的“挑衅”，外界担忧朝鲜可能很快进行新的核试验。

上月，消息人士称朝鲜几乎已经完成第三次核试验的准备工作。

“日本强烈敦促（朝鲜）不要进一步进行任何挑衅活动，包括核试验或（导弹）试射。”日本国会外交事务次官滨田和幸在维也纳召开的核问题会议上说道。

滨田和幸指出，朝鲜上月试射火箭对日本来说是“不可容忍的”。

韩国外交部负责国际事务的副部长金奉铉（Kim Bong-hyun 音译）指出，朝鲜“应该意识到挑衅只会令其更加孤立”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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