日韩敦促朝鲜切勿继续“挑衅”

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透维也纳5月2日电---日本和韩国周三敦促朝鲜保持克制，不要进行新的“挑衅”，外界担忧朝鲜可能很快进行新的核试验。
上月，消息人士称朝鲜几乎已经完成第三次核试验的准备工作。
“日本强烈敦促（朝鲜）不要进一步进行任何挑衅活动，包括核试验或（导弹）试射。”日本国会外交事务次官滨田和幸在维也纳召开的核问题会议上说道。
滨田和幸指出，朝鲜上月试射火箭对日本来说是“不可容忍的”。
韩国外交部负责国际事务的副部长金奉铉（Kim Bong-hyun 音译）指出，朝鲜“应该意识到挑衅只会令其更加孤立”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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