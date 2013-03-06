韩国：如果遭到朝鲜进攻将坚决还击

路透首尔/联合国3月6日（记者 Jack Kim/Louis Charbonneau） - 韩国军方称，如果朝鲜针对美韩军演进行威胁性攻击行动，将对其进行反击，并将朝鲜领导人作为打击目标。

朝鲜军方高层周二通过国有电视台宣告，朝鲜不再承认《朝鲜停战协定》，并威胁称，如果美韩继续军演，可能针对美韩采取军事行动。美韩本次联合军演开始于3月1日。

朝鲜去年12月发射远程火箭，导致半岛紧张局势升级。朝鲜2月12日进行第三次核试验，或将招致联合国进一步制裁。在美国和中国就相关制裁达成共识后，联合国或将在周四正式宣布制裁措施。

与此同时，朝鲜加大了针对韩国和美国的军事威胁。这促使韩国周三发出警告，如果领土遭到进攻，不会坐以待毙。

“我们已经做好准备进行有力而坚决的回击，不仅针对朝鲜军队及其支持体系，也包括其指挥体系。”韩国少将Kim Yong-hyun在记者会上说道。

朝鲜很少将威胁言论付诸实践，尽管2010年击沉了一艘韩国军舰，导致46名船员丧生；2010年还炮轰了延坪岛，导致韩国平民死亡。

因为对炮轰延坪岛反应过慢而遭到抨击，韩国军方放松了规定，现场指挥官可以对挑衅行为作出反应，不需要获得高级军官批准。

韩国新任总统朴槿惠曾表示，如果朝鲜放弃核计划，愿意与朝鲜接触，但是她在上台伊始要面对的却是朝鲜敌对性挑战。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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