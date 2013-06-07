朝韩提议恢复对话 中国表示欢迎

路透首尔6月6日 - 朝鲜和韩国周四宣布，他们计划举行自2011年2月以来的首次会谈。这显示两国尝试修复紧张关系。

今年前几个月，朝鲜几乎每日发出针对韩国和美国的威胁，誓言发动核武攻击。朝鲜半岛局势由此发展到数十年来最紧张程度，但自美韩联合军演于4月稍晚结束以来，半岛局势已经缓和。

朝鲜中央通讯社周四播发声明，提议就包括联合工业园区等在内的商业项目正常化与韩国举行会谈。

声明还称，如果韩国接受会谈邀请，朝鲜将恢复被切断的几条通讯渠道，这也意味着朝鲜准备收回一系列在两国关系恶化时采取的敌对措施。

韩国欢迎朝鲜的邀请，提议在6月12日举行部长级会谈，讨论包括商业项目和朝鲜战争导致的离散家属等众多问题。

韩国统一部长官柳吉(Ryoo Kihl-jae)表示：“我们希望能够如我们提议的举行韩朝当局之间的会谈，且被朝方所接受，成为在互信基础上发展两国关系的机会。”

联合国秘书长潘基文表示，希望这是朝韩双方建立信任过程的开始。

潘基文发言人内瑟基（Martin Nesirky）在声明中表示：“这是迈向消除朝鲜半岛紧张关系，促进和平稳定方向的令人鼓舞的发展。”

中国欢迎朝韩关系改善。中国外交部新闻发言人洪磊在例行记者会上表示，“希望各方珍惜来之不易的对话势头。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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