朝鲜切断与韩国间红十字会热线电话

路透3月11日 - 朝鲜切断了与韩国之间的红十字会热线电话，与韩美两国的口水战升级。美韩联合军演和联合国最新制裁引发朝鲜一连串反应。

朝鲜曾威胁称，如果美韩不放弃联合军演，朝鲜将于3月11日切断与韩国间的红十字会热线电话。

红十字会热线电话用于在朝韩之间进行沟通。两国无外交关系。

“我们上午9点拨打热线电话，已没有了回应，”一位韩国政府官员说道。双方每天都会对红十字会热线电话进行测试。

朝鲜还威胁称，将会切断在板门店“停战村”与联合国驻韩国部队的热线电话。

朝鲜2月12日进行第三次核试验，招致联合国对其进行新一轮制裁，朝鲜半岛局势由此变得紧张。

美韩两国正在进行持续至4月底的大规模联合军演，朝鲜也在进行全国范围的大规模军演。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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