朝鲜切断与韩国间红十字会热线电话

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透3月11日 - 朝鲜切断了与韩国之间的红十字会热线电话，与韩美两国的口水战升级。美韩联合军演和联合国最新制裁引发朝鲜一连串反应。
朝鲜曾威胁称，如果美韩不放弃联合军演，朝鲜将于3月11日切断与韩国间的红十字会热线电话。
红十字会热线电话用于在朝韩之间进行沟通。两国无外交关系。
“我们上午9点拨打热线电话，已没有了回应，”一位韩国政府官员说道。双方每天都会对红十字会热线电话进行测试。
朝鲜还威胁称，将会切断在板门店“停战村”与联合国驻韩国部队的热线电话。
朝鲜2月12日进行第三次核试验，招致联合国对其进行新一轮制裁，朝鲜半岛局势由此变得紧张。
美韩两国正在进行持续至4月底的大规模联合军演，朝鲜也在进行全国范围的大规模军演。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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