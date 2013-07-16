韩国指控朝鲜发动网络攻击

路透首尔7月16日 - 韩国周二指控朝鲜对韩国总统办公室及其他政府机构的网站发起网络攻击，称已识别出恶意计算机代码和一个互联网地址。

网络攻击发生在上个月朝鲜战争爆发周年纪念日当天。

朝鲜被认为涉嫌策划对韩国发起过多次网络攻击，其中3月份的一次网络攻击造成韩国广播电视台和银行的计算机和服务器大面积瘫痪。

朝鲜多次否认对类似攻击事件负责，称其自身也是黑客攻击的受害者。

韩国官员称，他们已查到朝鲜卷入了最近一次的网络攻击中。此次攻击造成包括总统办公室和执政党办公机构等在内的多个网站关闭。

韩国互联网振兴院(Korea Internet and Security Agency)官员Chun Kilsoo在新闻简报会上表示：“我们发现了朝鲜宽带中的一个IP地址。”

韩国官员补充道，这些恶意计算机代码和攻击技术与之前发现的可追踪至朝鲜的黑客攻击手段类似。

一个名为“匿名”的黑客组织称，他们曾在朝鲜战争纪念日当天袭击了朝鲜网站，但该组织通过Twitter发帖否认曾攻击韩国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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