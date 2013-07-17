韩国指控朝鲜发动网络攻击

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月16日 - 韩国周二指控朝鲜对韩国总统办公室及其他政府机构的网站发起网络攻击，称已识别出恶意计算机代码和一个互联网地址。
网络攻击发生在上个月朝鲜战争爆发周年纪念日当天。
朝鲜被认为涉嫌策划对韩国发起过多次网络攻击，其中3月份的一次网络攻击造成韩国广播电视台和银行的计算机和服务器大面积瘫痪。
朝鲜多次否认对类似攻击事件负责，称其自身也是黑客攻击的受害者。
韩国官员称，他们已查到朝鲜卷入了最近一次的网络攻击中。此次攻击造成包括总统办公室和执政党办公机构等在内的多个网站关闭。
韩国互联网振兴院(Korea Internet and Security Agency)官员Chun Kilsoo在新闻简报会上表示：“我们发现了朝鲜宽带中的一个IP地址。”
韩国官员补充道，这些恶意计算机代码和攻击技术与之前发现的可追踪至朝鲜的黑客攻击手段类似。
一个名为“匿名”的黑客组织称，他们曾在朝鲜战争纪念日当天袭击了朝鲜网站，但该组织通过Twitter发帖否认曾攻击韩国。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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