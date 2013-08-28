朝鲜寻求打破孤立 半岛局势“解冻”

美国务卿表示袭击叙利亚也是在敲打朝鲜等其他国家
路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透首尔8月28日（记者 Jack Kim） - 朝鲜领导人金正恩连续数月扬言要攻打韩国和美国后，如今则正在与韩美两国接触，以试图改善本国衰败不堪的经济。
朝鲜此前同意重新开放开城工业园，同时还同意与韩方就朝鲜战争离散亲属团聚问题举行会谈。此外，该国或许还会在接下来几天释放被判劳改的美国公民裴俊浩。
鉴于没有迹象显示金正恩会放弃核武器项目，专家们也不认为朝韩两国会有持久的和平。
然而，在今年早些时候朝鲜半岛局势剑拔弩张之际，金正恩和韩国总统朴槿惠凭借各自的强硬立场，在各自国家的人气高涨，这或许让两人找到了一些共同点。
“朝鲜似乎已决定在朴槿惠的任期内改善（朝韩）关系，”独立政治评论家Yu Chang-seon说。“朴槿惠自己必须谨记其父没有实现的统一遗愿。”
朝鲜还主动接触美国，邀请该国特使罗伯特·金（Robert King）本周五访问朝鲜。
这或许会使裴俊浩获释。今年5月，裴俊浩被朝鲜最高法院以反朝敌对罪判处15年劳改。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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