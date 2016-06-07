韩国向朝鲜盟友发起外交攻势 欲共同促使朝鲜作出改变

路透首尔6月7日（记者 Jack Kim） - 韩国周二称，韩国外长尹炳世在出访古巴、乌干达和伊朗之后，下周将访问莫斯科，意在争取朝鲜的长期盟友伸出援手，共同向朝鲜施压以求作出改变。

“外长在出访伊朗、乌干达和古巴之后还将访问俄罗斯，意在通过外交努力争取国际社会的支持，使朝鲜在各方面做出改变，”韩国外交部发言人Cho June-hyuck在记者会上表示。

韩国上周称，乌干达总统穆塞韦尼在坎帕拉与韩国总统朴槿惠举行峰会后，承诺停止与朝鲜的安全和军事合作。

尹炳世周末访问了古巴，与古巴外长罗德里格斯会面。这是韩国外长首次访问古巴。韩国媒体称，尹炳世表达了韩国希望与古巴建立外交关系的愿望。

朴槿惠5月访问伊朗，期待扩大与伊朗在政治和商业方面的关系，这是韩国总统首次访问伊朗。

Cho还表示，波兰已经停止向朝鲜工人发放签证，因担忧朝鲜侵犯他们的人权。波兰驻首尔大使馆没有立即发表评论。（完）