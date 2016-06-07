韩国向朝鲜盟友发起外交攻势 欲共同促使朝鲜作出改变

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月7日 - 韩国周二称，韩国外长尹炳世在出访古巴、乌干达和伊朗之后，下周将访问莫斯科，意在争取朝鲜的长期盟友伸出援手，共同向朝鲜施压以求作出改变。
“外长在出访伊朗、乌干达和古巴之后还将访问俄罗斯，意在通过外交努力争取国际社会的支持，使朝鲜在各方面做出改变，”韩国外交部发言人Cho June-hyuck在记者会上表示。
韩国上周称，乌干达总统穆塞韦尼在坎帕拉与韩国总统朴槿惠举行峰会后，承诺停止与朝鲜的安全和军事合作。
尹炳世周末访问了古巴，与古巴外长罗德里格斯会面。这是韩国外长首次访问古巴。韩国媒体称，尹炳世表达了韩国希望与古巴建立外交关系的愿望。
朴槿惠5月访问伊朗，期待扩大与伊朗在政治和商业方面的关系，这是韩国总统首次访问伊朗。
Cho还表示，波兰已经停止向朝鲜工人发放签证，因担忧朝鲜侵犯他们的人权。波兰驻首尔大使馆没有立即发表评论。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。