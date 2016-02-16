朴槿惠宣称将对朝鲜采取有力措施 对朝政策或现重大改变

路透首尔2月16日（记者 Jack Kim） - 韩国总统朴槿惠周二宣称将对朝鲜实施更多“有力”措施，之前韩国暂停开城工业园运营，对朝鲜近期火箭发射和核试验活动作出回应。

朴槿惠指出，现在应该面对朝鲜不会作出改变这一“令人不安的事实”。这标志朴槿惠的政策发生了重大改变，她之前希望通过政治上的互信为朝鲜半岛最终统一奠定基础。

朴槿惠表示，过去进行接触的努力并未奏效。“现有的做法和诚意不能阻止朝鲜政权发展核武的动力，这已经变得很明显，”她在韩国国会说道。

美国和韩国正争取中国的支持，旨在对朝鲜实施更严厉的制裁。

“政府将采取强有力的有效措施，让朝鲜痛切地认识到，发展核项目不仅无助于其生存，反而会加速其政权的崩溃。”

她并未特别提到会采取哪些措施。

朝鲜称其发射的是地球观测卫星，韩国和美国则指责朝鲜其实进行的是远程导弹试射。

朴槿惠上任伊始曾设定雄伟的计划，为朝韩统一进行准备。她并呼吁双方建立信任，这些与她的前任李明博坚持的强硬路线政策不同。

她2014年在德国发表了“德累斯顿宣言”，呼吁进一步推动合作和交流，加强朝韩关系。她希望东西德统一的类似景象能够在朝鲜半岛重现。

朴槿惠称韩国正提高警惕，防范朝鲜可能采取的任何“极端行为”。（完）