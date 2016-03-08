朝鲜曾试图入侵韩国铁路系统--韩国国家情报院

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔3月8日 - 韩国国家情报院（NIS）周二称，朝鲜曾试图入侵韩国铁路员工的邮件账户，攻击运输体系的控制系统。
NIS在声明中指出，已经阻止了针对铁路员工的黑客攻击，并关闭了他们的邮件账户。
NIS与其他政府机构就朝鲜的黑客攻击威胁召开紧急会议后发布了上述声明。
NIS表示，发现朝鲜今年试图对两个地区性铁路网络的员工发动黑客攻击。
“此举是为了对铁路运输控制系统发动黑客攻击的准备活动。”
NIS并没有详细说明其认为朝鲜攻击该系统的具体目的。一名NIS官员在电话中拒绝发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。