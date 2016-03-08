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时事要闻 | 2016年 3月 8日 星期二 13:54 BJT

朝鲜曾试图入侵韩国铁路系统--韩国国家情报院

路透首尔3月8日 - 韩国国家情报院（NIS）周二称，朝鲜曾试图入侵韩国铁路员工的邮件账户，攻击运输体系的控制系统。

NIS在声明中指出，已经阻止了针对铁路员工的黑客攻击，并关闭了他们的邮件账户。

NIS与其他政府机构就朝鲜的黑客攻击威胁召开紧急会议后发布了上述声明。

NIS表示，发现朝鲜今年试图对两个地区性铁路网络的员工发动黑客攻击。

“此举是为了对铁路运输控制系统发动黑客攻击的准备活动。”

NIS并没有详细说明其认为朝鲜攻击该系统的具体目的。一名NIS官员在电话中拒绝发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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