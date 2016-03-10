朝鲜发射弹道导弹 称将清算韩国在朝资产（更新版）

路透首尔3月10日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 韩国称，朝鲜周四向该国东部海域发射了两枚短程弹道导弹。目前，韩国和美国正举行大规模军事演习。

朝鲜还宣布已取消与韩国之间的一切商业交流项目，并将“清算”留在朝鲜领土的韩国资产。

韩国国防部称，朝鲜周四发射的导弹飞行了约500公里，落在了其东部海滨城市元山附近的海域，可能是苏联研发的飞毛腿导弹。

日本共同社报导称，日本已通过朝鲜驻华大使馆提出抗议。

朝鲜周四发射导弹后宣布，将“清算”留在开城工业区和金刚山观光区的韩国资产。

朝鲜官方媒体周三报导称，朝鲜领导人金正恩称该国已实现核弹头小型化以便安装在弹道导弹上，并敦促朝鲜军队作好对美国和韩国实施先发制人打击的准备。

韩国国防部称，不相信朝鲜已经成功实现核弹头小型化，也不信朝鲜已部署一个可使用的洲际弹道导弹。

美国国务院发言人John Kirby拒绝对金正恩所说的实现核弹头小型化发表评论，指责金正恩发表“挑衅性言论”。（完）