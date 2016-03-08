朝鲜曾试图入侵韩国铁路系统--韩国国家情报院

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月8日 - 韩国国家情报院（NIS）周二称，朝鲜曾试图入侵韩国铁路员工的邮件账户，攻击运输体系的控制系统。
NIS在声明中指出，已经阻止了针对铁路员工的黑客攻击，并关闭了他们的邮件账户。
NIS与其他政府机构就朝鲜的黑客攻击威胁召开紧急会议后发布了上述声明。
NIS表示，发现朝鲜今年试图对两个地区性铁路网络的员工发动黑客攻击。
“此举是为了对铁路运输控制系统发动黑客攻击的准备活动。”
NIS并没有详细说明其认为朝鲜攻击该系统的具体目的。一名NIS官员在电话中拒绝发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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