朝鲜将在朝韩有争议的海上边界附近开展实弹演习

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月13日 - 韩国军方周三称，朝鲜已经通知韩国，计划本周在双方有争议的海上边界附近开展实弹演习。
朝鲜去年开展了类似的演习，超过100发炮弹落入边境线以南，引发韩国开炮还击。
韩国联合参谋长发布声明称，朝鲜知会韩国将于5月13-15日在西海岸边境北方分界线以北开展演习。
“如果朝鲜在我方水域进行任何挑衅活动，我们将严厉回击，”声明称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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