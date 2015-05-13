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时事要闻 | 2015年 5月 13日 星期三 18:58 BJT

朝鲜将在朝韩有争议的海上边界附近开展实弹演习

路透首尔5月13日 - 韩国军方周三称，朝鲜已经通知韩国，计划本周在双方有争议的海上边界附近开展实弹演习。

朝鲜去年开展了类似的演习，超过100发炮弹落入边境线以南，引发韩国开炮还击。

韩国联合参谋长发布声明称，朝鲜知会韩国将于5月13-15日在西海岸边境北方分界线以北开展演习。

“如果朝鲜在我方水域进行任何挑衅活动，我们将严厉回击，”声明称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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