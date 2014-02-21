朝韩离散家属团聚，或为寻求粮食援助铺路

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月20日 - 100多名韩国人周四跨境与生活在朝鲜的亲人团聚。这是他们自朝鲜战争爆发以来的首次会面，其中很多韩国人是坐在轮椅上赶来的。

此前，朝鲜同意不再提以美韩停止联合军演为这次朝韩家属团聚的前提条件。

在朝鲜金刚山景区，朝韩久未谋面的亲人相拥而泣，激动之余似乎仍不敢相信眼前的一切。对于60多年未曾谋面的亲人，有人甚至已经认不出自己的亲人了。

81岁的韩国老人Jang Choon穿着特意购买的衣服、坐着轮椅，赶来与自己生活在朝鲜的弟弟和妹妹团聚。

他说：“我最后一次见我小弟弟Ha-choon时，他还不到上学的年龄。但现在他跟我一样也是老人了。”Jang Choon是四个兄弟姐妹中年龄最大的，其中一人已经去世了。

此次朝韩离散家属团聚共持续六天。此前，联合国发表人权报告，指责朝鲜当局犯下反人类罪，调查人员称，其罪行堪比二战期间德国纳粹的暴行。联合国人权调查委员会还表示，朝鲜安全部队长官、最高领导人金正恩也应接受国际审判。

朝鲜驳斥了这一报告，称这是美国及其盟友的产物。

朝鲜似乎愿意与韩国保持接触。对于寻求粮食援助的朝鲜而言，与韩国保持接触或许很重要。

朝鲜可能出现粮食短缺或许是其中的因素之一。

梨花女子大学朝鲜问题教授(Ewha Womans University)金锡香(Kim Seok-hyang)表示：“现在差不多快3月份了，新的耕作季要开始了，金正恩没有办法养活民众。”

“他必须获得外界的帮助。环顾四周，美国不肯给他任何东西，中国似乎也不愿给予帮助，随之又有联合国人权报告的施压。朝鲜离散亲属团聚的牌是他的最后一根稻草，他毕竟不能弃民众于不顾。”（完）