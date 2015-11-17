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时事要闻 | 2015年 11月 17日 星期二 18:44 BJT

朝鲜释放一名因非法入境而被捕的韩国人

路透首尔11月17日 - 朝鲜周二释放了一名韩国人，韩国统一部称此人9月底从中国进入朝鲜后被逮捕。

这名男子现年48岁，韩国统一部未透露其姓名。他是朝鲜今年释放的第四名因非法进入朝鲜而被逮捕的韩国人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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