朝鲜试射七枚地对空导弹--韩国

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔3月13日 - 韩国军方周五称，朝鲜周四在其东海岸附近试射了七枚地对空导弹，朝鲜领导人金正恩似乎观看了发射。
韩国国防部官员表示，导弹坠入海中。
“我们认为他们试射了不同类型的地对空导弹，最大射程在200公里左右，”这名官员指出。“金正恩似乎观看了发射。”
美韩两大年度军事演习中的第一个于周五结束，该演习本月早些时候开始。美国军方称，另外一个演习将持续到4月24日。
美韩联合军事演习令朝鲜非常不满。朝鲜常常在美韩联合军演时试射导弹以示抗议。
在本次联合军演开始之际，朝鲜也试射了两枚短程导弹。
朝鲜官方媒体周四称，金正恩在妹妹金与正的陪同下在东海岸视察了一支海岛部队，但报导没有提及导弹试射。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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