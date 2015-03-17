韩国指责朝鲜去年12月对其核反应堆运营商发动黑客攻击

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔3月17日 - 韩国检察官根据对黑客攻击的互联网地址的调查，周二指责朝鲜去年12月对韩国核反应堆运营商发动黑客攻击。
“黑客所用的恶意代码构成和工作方式与朝鲜黑客所用的‘kimsuky’一样，”首尔中央地方检察厅发布的声明称。
韩国曾表示怀疑朝鲜可能参与黑客攻击，并在追踪到黑客所用的一些互联网地址属于中国东北部接近朝鲜的城市时，要求中国官员提供帮助。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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