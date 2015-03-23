朝鲜火灾被风吹到韩国 跨境进出暂时关闭--官员

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透首尔3月23日 - 朝鲜境内发生火灾，强风将火势吹过朝韩边境，引发开城工业园暂时关闭进出。
韩国边境城市坡州市一名官员表示，约50名消防员和三架直升机正在非军事区的南边灭火，没有人员伤亡报告。
朝韩非军事区通常是禁止进入的。
韩国统一部一位官员称，由于出现火灾，韩国工人被禁止进出开城工业园区。
火灾原因不明，尚无灾情预估。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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