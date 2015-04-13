朴槿惠将不出席俄罗斯二战纪念活动--韩国官员

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透首尔4月13日 - 韩国政府一位官员周一称，该国总统朴槿惠将不出席在莫斯科举行的二战纪念活动，将派特使前往。这令朝韩领导人借纪念活动之机举行会晤的可能性成为泡影。该官员要求匿名。
俄罗斯曾表示，朝鲜领导人金正恩将参加5月9日举行的二战纪念活动。这将是金正恩2011年上台后首次出访海外。
“（韩国）总统不会前往，”上述官员周一称。
韩国外交部周末称，朴槿惠的特别助理将以总统特使身份参加在俄罗斯举行的纪念活动，该代表是韩国执政党新国家党成员，也是国会外交统一委员会委员。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”