朴槿惠将不出席俄罗斯二战纪念活动--韩国官员

路透首尔4月13日 - 韩国政府一位官员周一称，该国总统朴槿惠将不出席在莫斯科举行的二战纪念活动，将派特使前往。这令朝韩领导人借纪念活动之机举行会晤的可能性成为泡影。该官员要求匿名。

俄罗斯曾表示，朝鲜领导人金正恩将参加5月9日举行的二战纪念活动。这将是金正恩2011年上台后首次出访海外。

“（韩国）总统不会前往，”上述官员周一称。

韩国外交部周末称，朴槿惠的特别助理将以总统特使身份参加在俄罗斯举行的纪念活动，该代表是韩国执政党新国家党成员，也是国会外交统一委员会委员。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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