韩国对朝鲜潜射弹道导弹试验表示担忧（更新版）

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月11日 - 韩国周一称，朝鲜近期从潜艇试射弹道导弹，这“非常严重而且令人担忧”。韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。
朝鲜中央通讯社周六称，领导人金正恩视察了从近海地点试射的导弹。这可能对朝鲜的邻国和美国构成新的威胁。
“我们敦促朝鲜立即停止研发SLBM（潜射弹道导弹），这妨碍朝鲜半岛和东北亚的稳定，”韩国国防部发言人Kim Min-seok周一对记者说道。
他指出，朝鲜仍需要时间研发其它设备，从而令其潜射弹道导弹系统完全进入运行状态。
韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。
这位要求匿名的官员表示，有关朝鲜从潜艇试射弹道导弹的照片看来是真实的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。