韩国称朝鲜放弃给开城工业园区朝鲜工人涨工资要求

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月22日 - 韩国周五称，朝鲜放弃给在朝韩共同运营的开城工业园区工作的朝鲜人涨工资的要求；这为谈判解决双方的纠纷铺平了道路。
韩国统一部官员称，两国官员和在开城工业园区内运营的韩国企业高管同意根据当前的合约条件支付工资。
“将根据当前的条件进行，朝韩将再次开会讨论最低工资问题，”这名官员说道。
朝鲜曾要求将朝鲜工人的月最低工资提高约3.65美元至每月74美元，略高于目前达成共识的每年5%涨幅。
韩国不同意这一要求，称单方面涨工资违反协议，也违反通过对话开展业务的精神。
园区内的韩国企业3月和4月没有向朝鲜工人发工资，韩国政府建议他们在问题解决前不要发工资。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。