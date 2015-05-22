韩国称朝鲜放弃给开城工业园区朝鲜工人涨工资要求

路透首尔5月22日 - 韩国周五称，朝鲜放弃给在朝韩共同运营的开城工业园区工作的朝鲜人涨工资的要求；这为谈判解决双方的纠纷铺平了道路。

韩国统一部官员称，两国官员和在开城工业园区内运营的韩国企业高管同意根据当前的合约条件支付工资。

“将根据当前的条件进行，朝韩将再次开会讨论最低工资问题，”这名官员说道。

朝鲜曾要求将朝鲜工人的月最低工资提高约3.65美元至每月74美元，略高于目前达成共识的每年5%涨幅。

韩国不同意这一要求，称单方面涨工资违反协议，也违反通过对话开展业务的精神。

园区内的韩国企业3月和4月没有向朝鲜工人发工资，韩国政府建议他们在问题解决前不要发工资。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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