一名朝鲜士兵穿越朝韩非军事区 试图脱北

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔6月15日（记者 Ju-min Park） - 韩国国防部官员称，一名年轻的朝鲜士兵周一穿越朝韩非军事区，试图脱北。
尽管每年脱离朝鲜前往韩国的人数超过1,000人，大多数脱北者都是通过中国前往韩国的，直接通过朝韩非军事区的情况比较罕见。上一次这样的情况发生在2012年。
韩国国防部一名官员称，这名朝鲜士兵周一上午8点左右抵达韩国江原道华川郡一个偏远的哨所。
这名官员指出，这名朝鲜士兵明确表达了脱北意愿，没有出现交火或鸣枪示警。这名士兵被扣留，官员们正进行检查。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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