朝鲜判处两名韩国“间谍”终身劳改--韩联社

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透首尔6月23日 - 韩联社周二援引朝鲜国家广播电台报导称，朝鲜最高法院判处两名韩国人终身劳改，罪名是为韩国开展间谍活动。
这两名韩国男子3月被捕，被指控在中国丹东为韩国国家情报院开展间谍活动。
韩国国家情报院表示指控“无根据”。韩国曾敦促朝鲜释放四名韩国公民，包括Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil这两名男子，他们5月接受CNN采访时表示曾为韩国开展间谍活动。
报导指出，这两名男子被控密谋颠覆朝鲜政权、开展间谍活动、非法进入朝鲜以及在美国和韩国政府的控制下工作。
韩国统一部没有立即确认朝鲜电台的报导。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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