韩国财经高官将在周五早晨开会 讨论韩朝交火事件的影响

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透首尔8月20日 - 韩国企划财政部表示，经济和金融部门的高层官员将于周五早晨开会，讨论韩国与朝鲜周四交火事件会给经济和市场造成怎样的影响。
一位企划财政部官员表示，该部以及央行和两家金融监管机构的副总们都将参会，预计将于当地时间周五早上7:30（周四2230GMT）开始召开会议。
据韩国国防部此前表示，因朝鲜对韩国的一个宣传扩音器开火，韩国军队发射了“数十枚”155mm口径的炮弹予以回击。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。