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国际财经 | 2015年 8月 20日 星期四 18:36 BJT

韩国财经高官将在周五早晨开会 讨论韩朝交火事件的影响

路透首尔8月20日 - 韩国企划财政部表示，经济和金融部门的高层官员将于周五早晨开会，讨论韩国与朝鲜周四交火事件会给经济和市场造成怎样的影响。

一位企划财政部官员表示，该部以及央行和两家金融监管机构的副总们都将参会，预计将于当地时间周五早上7:30（周四2230GMT）开始召开会议。

据韩国国防部此前表示，因朝鲜对韩国的一个宣传扩音器开火，韩国军队发射了“数十枚”155mm口径的炮弹予以回击。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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