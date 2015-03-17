韩国指责朝鲜去年12月对其核反应堆运营商发动黑客攻击

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月17日 - 韩国检察官根据对黑客攻击的互联网地址的调查，周二指责朝鲜去年12月对韩国核反应堆运营商发动黑客攻击。
“黑客所用的恶意代码构成和工作方式与朝鲜黑客所用的‘kimsuky’一样，”首尔中央地方检察厅发布的声明称。
韩国曾表示怀疑朝鲜可能参与黑客攻击，并在追踪到黑客所用的一些互联网地址属于中国东北部接近朝鲜的城市时，要求中国官员提供帮助。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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