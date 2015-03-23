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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 16:34 BJT

朝鲜火灾被风吹到韩国 跨境进出暂时关闭--官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月23日 - 朝鲜境内发生火灾，强风将火势吹过朝韩边境，引发开城工业园暂时关闭进出。

韩国边境城市坡州市一名官员表示，约50名消防员和三架直升机正在非军事区的南边灭火，没有人员伤亡报告。

朝韩非军事区通常是禁止进入的。

韩国统一部一位官员称，由于出现火灾，韩国工人被禁止进出开城工业园区。

火灾原因不明，尚无灾情预估。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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