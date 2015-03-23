朝鲜火灾被风吹到韩国 跨境进出暂时关闭--官员

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月23日 - 朝鲜境内发生火灾，强风将火势吹过朝韩边境，引发开城工业园暂时关闭进出。
韩国边境城市坡州市一名官员表示，约50名消防员和三架直升机正在非军事区的南边灭火，没有人员伤亡报告。
朝韩非军事区通常是禁止进入的。
韩国统一部一位官员称，由于出现火灾，韩国工人被禁止进出开城工业园区。
火灾原因不明，尚无灾情预估。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。