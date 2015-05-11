更新版1-韩国对朝鲜潜射弹道导弹试验表示担忧

(新增韩国军方消息人士的评论)

路透首尔5月11日 - 韩国周一称，朝鲜近期从潜艇试射弹道导弹，这“非常严重而且令人担忧”。韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。

朝鲜中央通讯社周六称，领导人金正恩视察了从近海地点试射的导弹。这可能对朝鲜的邻国和美国构成新的威胁。

“我们敦促朝鲜立即停止研发SLBM（潜射弹道导弹），这妨碍朝鲜半岛和东北亚的稳定，”韩国国防部发言人Kim Min-seok周一对记者说道。

他指出，朝鲜仍需要时间研发其它设备，从而令其潜射弹道导弹系统完全进入运行状态。

韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。

这位要求匿名的官员表示，有关朝鲜从潜艇试射弹道导弹的照片看来是真实的。（完）