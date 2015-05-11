更新版1-韩国对朝鲜潜射弹道导弹试验表示担忧

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(新增韩国军方消息人士的评论)
路透首尔5月11日 - 韩国周一称，朝鲜近期从潜艇试射弹道导弹，这“非常严重而且令人担忧”。韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。
朝鲜中央通讯社周六称，领导人金正恩视察了从近海地点试射的导弹。这可能对朝鲜的邻国和美国构成新的威胁。
“我们敦促朝鲜立即停止研发SLBM（潜射弹道导弹），这妨碍朝鲜半岛和东北亚的稳定，”韩国国防部发言人Kim Min-seok周一对记者说道。
他指出，朝鲜仍需要时间研发其它设备，从而令其潜射弹道导弹系统完全进入运行状态。
韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。
这位要求匿名的官员表示，有关朝鲜从潜艇试射弹道导弹的照片看来是真实的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。