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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:15 BJT

一名朝鲜士兵穿越朝韩非军事区 试图脱北

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月15日（记者 Ju-min Park） - 韩国国防部官员称，一名年轻的朝鲜士兵周一穿越朝韩非军事区，试图脱北。

尽管每年脱离朝鲜前往韩国的人数超过1,000人，大多数脱北者都是通过中国前往韩国的，直接通过朝韩非军事区的情况比较罕见。上一次这样的情况发生在2012年。

韩国国防部一名官员称，这名朝鲜士兵周一上午8点左右抵达韩国江原道华川郡一个偏远的哨所。

这名官员指出，这名朝鲜士兵明确表达了脱北意愿，没有出现交火或鸣枪示警。这名士兵被扣留，官员们正进行检查。（完）

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