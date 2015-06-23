朝鲜判处两名韩国“间谍”终身劳改--韩联社

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月23日 - 韩联社周二援引朝鲜国家广播电台报导称，朝鲜最高法院判处两名韩国人终身劳改，罪名是为韩国开展间谍活动。
这两名韩国男子3月被捕，被指控在中国丹东为韩国国家情报院开展间谍活动。
韩国国家情报院表示指控“无根据”。韩国曾敦促朝鲜释放四名韩国公民，包括Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil这两名男子，他们5月接受CNN采访时表示曾为韩国开展间谍活动。
报导指出，这两名男子被控密谋颠覆朝鲜政权、开展间谍活动、非法进入朝鲜以及在美国和韩国政府的控制下工作。
韩国统一部没有立即确认朝鲜电台的报导。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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