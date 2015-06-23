朝鲜判处两名韩国“间谍”终身劳改--韩联社

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月23日 - 韩联社周二援引朝鲜国家广播电台报导称，朝鲜最高法院判处两名韩国人终身劳改，罪名是为韩国开展间谍活动。

这两名韩国男子3月被捕，被指控在中国丹东为韩国国家情报院开展间谍活动。

韩国国家情报院表示指控“无根据”。韩国曾敦促朝鲜释放四名韩国公民，包括Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil这两名男子，他们5月接受CNN采访时表示曾为韩国开展间谍活动。

报导指出，这两名男子被控密谋颠覆朝鲜政权、开展间谍活动、非法进入朝鲜以及在美国和韩国政府的控制下工作。

韩国统一部没有立即确认朝鲜电台的报导。（完）