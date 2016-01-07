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时事要闻 | 2016年 1月 7日 星期四 18:02 BJT

韩国周五将恢复在朝韩边境使用大喇叭进行宣传

路透首尔1月7日 - 韩国总统府高级国家安全官员Cho Tae-yong周四发布声明称，韩国将从周五开始恢复在朝韩边境使用大喇叭进行对朝宣传，对朝鲜进行第四次核试验作出回应。

声明指出，朝鲜的核试验“严重违反”两国8月达成的缓解紧张局势和改善关系的协议。

“我们的军队已经完全准备就绪，如果朝鲜发起挑衅，必将受到严厉打击，”Cho表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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