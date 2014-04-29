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时事要闻 | 2014年 4月 29日 星期二 13:31 BJT

朝鲜在与韩国有争议海域附近开始实弹演练--韩军方

路透首尔4月29日 -韩国军队周二表示，朝鲜在与韩国有争议海域附近已开始实弹演练，此前朝鲜通知韩国，将在两处接近人口稠密岛屿附近的区域进行演练。

韩国军方一位官员表示，演练在本地时间下午2点左右(0500GMT)开始，似乎没有炮弹落在北方界线的南端。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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