朝鲜在与韩国有争议海域附近开始实弹演练--韩军方

法国总统候选人马克龙支持率勉强领先 极右翼勒庞强化欧元怀疑论调
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透首尔4月29日 -韩国军队周二表示，朝鲜在与韩国有争议海域附近已开始实弹演练，此前朝鲜通知韩国，将在两处接近人口稠密岛屿附近的区域进行演练。
韩国军方一位官员表示，演练在本地时间下午2点左右(0500GMT)开始，似乎没有炮弹落在北方界线的南端。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。
路透华盛顿4月19日 - 三位现任和四位前任美国官员告诉路透，一家由俄罗斯总统普京掌控的政府智库曾制定一项计划，意图使2016年美国大选形势倒向特朗普，并破坏选民对美国选举制度的信心。