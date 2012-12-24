韩国：美国或在朝鲜导弹打击范围内

路透首尔12月23日（记者 Ju-min Park） - 韩国官员周日称，本月朝鲜发射火箭显示该国可能已经开发出相应技术，足以将弹头发射到1万公里以外，可射程覆盖美国西海岸。

朝鲜称，12月12日的发射活动将一颗气象卫星送入轨道；但是批评人士则表示，朝鲜的目的是发展装载核弹头的远程火箭所需的科技。

韩国找到并分析了坠落在本国西海岸以外水域的火箭第一级部分残骸。

“对（朝鲜火箭）‘银河3号’残骸的研究表明，朝鲜已经掌握发射技术，如果弹头500-600公斤，发射距离将可超过1万公里。”韩国国防部官员在记者会上称。

不过专家认为朝鲜仍需要数年才能掌握将小型化核弹头搭载到导弹上的技术。

韩国国防官员还表示，无法确认朝鲜是否已经掌握重返大气层技术，以确保搭载的设备不会因高温和震动而解体。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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