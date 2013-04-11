韩国：朝鲜随时可能试射中程导弹

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透首尔/华盛顿4月10日（记者 Daum Kim/Phil Stewart） - 韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。
韩国外长尹炳世表示，韩国已经请求中国和俄罗斯出面斡旋，缓解朝鲜半岛紧张局势。
美国国防部长哈格尔指出，朝鲜发出威胁和挑衅，正在滑向“危险的边缘”，并警告称美国准备好对朝鲜的任何行动作出反应。
“我们有能力应对朝鲜任何可能采取的行动，保护美国以及美国和盟国的利益。”哈格尔在五角大楼对记者表示。
大多数观察人士认为朝鲜无意挑起可能导致自我毁灭的冲突，但也提示存在对朝鲜半岛局势作出误判的风险。
韩国首都首尔很平静。办公场所秩序井然，市中心的咖啡厅顾客盈门。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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