韩国：朝鲜随时可能试射中程导弹

路透首尔/华盛顿4月10日（记者 Daum Kim/Phil Stewart） - 韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。

韩国外长尹炳世表示，韩国已经请求中国和俄罗斯出面斡旋，缓解朝鲜半岛紧张局势。

美国国防部长哈格尔指出，朝鲜发出威胁和挑衅，正在滑向“危险的边缘”，并警告称美国准备好对朝鲜的任何行动作出反应。

“我们有能力应对朝鲜任何可能采取的行动，保护美国以及美国和盟国的利益。”哈格尔在五角大楼对记者表示。

大多数观察人士认为朝鲜无意挑起可能导致自我毁灭的冲突，但也提示存在对朝鲜半岛局势作出误判的风险。

韩国首都首尔很平静。办公场所秩序井然，市中心的咖啡厅顾客盈门。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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