韩国：朝鲜随时可能试射中程导弹

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/华盛顿4月10日 - 韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。
韩国外长尹炳世表示，韩国已经请求中国和俄罗斯出面斡旋，缓解朝鲜半岛紧张局势。
美国国防部长哈格尔指出，朝鲜发出威胁和挑衅，正在滑向“危险的边缘”，并警告称美国准备好对朝鲜的任何行动作出反应。
“我们有能力应对朝鲜任何可能采取的行动，保护美国以及美国和盟国的利益。”哈格尔在五角大楼对记者表示。
大多数观察人士认为朝鲜无意挑起可能导致自我毁灭的冲突，但也提示存在对朝鲜半岛局势作出误判的风险。
韩国首都首尔很平静。办公场所秩序井然，市中心的咖啡厅顾客盈门。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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