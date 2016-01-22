朴槿惠提议举行朝核问题五方会谈 中国外交部回应（更新版）

（新增中国外交部回应）

路透首尔1月22日 - 路透首尔1月22日 - 韩国总统朴槿惠周五提议举行不包括朝鲜的五方会谈，以商讨朝鲜的核问题以及长期停滞的六方会谈。

“作为一个框架，过去六方会谈在通过对话解决朝鲜核问题方面发挥了作用。”朴槿惠在青瓦台的讲话中称。

“但即使进行了这样的会谈，却没有协助朝鲜去核化，这会引发（会谈）是否有效的问题。”她说道。

中国始终呼吁重启旨在限制朝鲜核野心的六方会谈。但在2008年最后一轮谈判后，六方会谈陷入停滞，此后各种重启努力都以失败告终。

中国外交部发言人洪磊表示，对话仍是解决问题的最佳途径，应尽快重启六方会谈。

“虽然并非易事，但有关方应当寻找不同的、具有创造性的方法，譬如不包括朝鲜的五方会谈。”朴槿惠称。

朴槿惠还称，在联合国安理会对朝鲜采取强硬制裁一事上，中国的作用至关重要。她再次呼吁中国采取行动。

“我希望中国采取有效的措施，能让朝鲜意识到发展核武器徒劳无益，并能像伊朗那样融入国际社会。”（完）