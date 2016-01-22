朴槿惠提议举行朝核问题五方会谈

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月22日 - 韩国总统朴槿惠周五提议举行不包括朝鲜的五方会谈，以商讨朝鲜的核问题以及长期停滞的六方会谈。
“作为一个框架，过去六方会谈在通过对话解决朝鲜核问题方面发挥了作用。”朴槿惠在青瓦台的讲话中称。
“但即使进行了这样的会谈，却没有协助朝鲜去核化，这会引发（会谈）是否有效的问题。”她说道。
中国始终呼吁重启旨在限制朝鲜核野心的六方会谈。但在2008年最后一轮谈判后，六方会谈陷入停滞，此后各种重启努力都以失败告终。
“虽然并非易事，但有关方应当寻找不同的、具有创造性的方法，譬如不包括朝鲜的五方会谈。”朴槿惠称。
朴槿惠还称，在联合国安理会对朝鲜采取强硬制裁一事上，中国的作用至关重要。她再次呼吁中国采取行动。
“我希望中国采取有效的措施，能让朝鲜意识到发展核武器徒劳无益，并能像伊朗那样融入国际社会。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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