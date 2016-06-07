韩国向朝鲜盟友发起外交攻势 欲共同促使朝鲜作出改变（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增波兰驻韩国使馆评论）
路透首尔6月7日（记者 Jack Kim） - 韩国周二称，韩国外长尹炳世在出访古巴、乌干达和伊朗之后，下周将访问莫斯科，意在争取朝鲜的长期盟友伸出援手，共同向朝鲜施压以求作出改变。
“外长在出访伊朗、乌干达和古巴之后还将访问俄罗斯，意在通过外交努力争取国际社会的支持，使朝鲜在各方面做出改变，”韩国外交部发言人Cho June-hyuck在记者会上表示。
韩国上周称，乌干达总统穆塞韦尼在坎帕拉与韩国总统朴槿惠举行峰会后，承诺停止与朝鲜的安全和军事合作。
尹炳世周末访问了古巴，与古巴外长罗德里格斯会面。这是韩国外长首次访问古巴。韩国媒体称，尹炳世表达了韩国希望与古巴建立外交关系的愿望。
朴槿惠5月访问伊朗，期待扩大与伊朗在政治和商业方面的关系，这是韩国总统首次访问伊朗。
Cho还表示，波兰已经停止向朝鲜工人发放签证，因担忧朝鲜侵犯他们的人权。
波兰驻首尔大使馆一名官员表示，波兰今年没有向任何朝鲜公民发放工作签证，作为对朝鲜年初进行核试验和火箭试射活动的回应。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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