朝鲜在边境地区向韩国一扩音器开火 韩国开炮回击（更新版）

（新增韩国方面的反应）

路透首尔8月20日 - 韩国国防部表示，周四在韩朝西部边境的韩方境内，韩国对于朝鲜的开火来源处进行了炮击。

韩国军队发射了“数十枚”155mm口径的炮弹，因之前朝鲜对韩国的一个宣传扩音器开火。

“我们的军队已经加强警戒，会密切关注朝鲜军队的行动。”韩国国防部在声明中表示。

稍早，韩国媒体报道，朝鲜向韩国的一个连续在近日播放反平壤信息的扩音器开火。

韩国KBS新闻援引该国军方官员的言论称，朝鲜军队大约在下午4点左右（0700 GMT）在西部边境地区开火。

媒体报道没有说明使用的哪种武器。（完）

(编译 高琦 审校 王洋/张明钧)

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