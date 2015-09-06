朝鲜歌曲南下 韩国议员对“毒蘑菇”忧心忡忡

路透首尔9月4日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 韩国在韩朝边境用扩音器向朝鲜播放韩国流行歌曲并进行反朝宣传数周后，朝鲜可能在韩国新开辟了宣传阵地--韩国卡拉OK厅。

社会主义歌曲不太可能在自由的、实行资本主义制度的韩国引起反响，但是韩国自1948年以来对传播朝鲜宣传内容的个人会依据国家安全法进行处罚，执政党新世界党议员Hong Moon-pyo称这些歌曲就像是毒药。

Hong告诉路透，首尔市中心一地的卡拉OK机里播放的一首歌唱道“金正日将军万岁万岁”。

“这些卡拉OK机能破坏我们的精神和想法，它们就像有毒的蘑菇，会毒害5,000万韩国人，”Hong说道。

他的办公室称，不确定这些卡拉OK机使用的范围有多大，目前只发现两处，在来自中国的朝鲜族人和朝鲜脱北者在首尔常去的地方。街上的民众目前对此似乎没有太关注。

该办公室发布的声明称，这些歌曲在韩国唱响这一事实几乎和朝鲜的核武器计划一样“令人震惊”。

Hong表示，他曾雇用来自中国的朝鲜族人秘密地到他认为使用这些机器的地区的卡拉OK厅查看过。

“就像海绵吸水一样，唱这些歌颂朝鲜的歌曲会慢慢地侵蚀我们的头脑，瓦解我们，”他说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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