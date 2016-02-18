韩国政府称朝鲜威胁上升 呼吁通过全面的反恐法

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔2月18日（记者 Jack Kim） - 韩国政府周四称朝鲜鼓动“恐怖袭击”的风险升高，以寻求通过全面的“反恐”法。该反恐法一直受到反对党的阻挠。
韩国总统朴槿惠的办公室呼吁国会通过此安全法案。对朝鲜本月试射远程火箭和上月进行第四次核试验，韩国政府在过去一周发表了强硬言论并采取强有力的行动。
该安全法案建议设立新的反间谍部门，向情报机构负责人汇报，并协助对可能指向袭击的情报进行监视、分析和调查。
该法案将让韩国情报机构获得监控私人通讯的权力。
该法案一直受到韩国反对党的抵制，他们称情报机构在政治上并非不偏不倚。
韩国国家情报院周四早些时候称，认为朝鲜领导人金正恩已经下令朝鲜军队准备对韩国采取行动，包括可能绑架或攻击人以及针对地铁或电力设施。
“（它）报告称，金正恩下令加强反韩国的行动，恐怖主义威胁程度从未如此之高，”韩国执政党提供的文字记录显示该党政策委员会主席Kim Jung-hoon说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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