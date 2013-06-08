朝韩将进行两年多来首次正式会谈

美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔6月8日 - 韩国统一部表示，朝鲜和韩国周日将在板门店举行工作级会谈，这也是两国两年多来的首次正式对话。
在过去一个月里，朝鲜半岛紧张局势已经有所缓和。朝鲜2月进行第三次核试验招致联合国进一步制裁，随后几周半岛局势升温。
朝鲜周五恢复了与韩国的红十字热线，也显示紧张局势降温。
周日的会谈将为计划下周举行的部长级会谈做准备。自2011年2月以来，朝韩从未举行过会谈。
朝鲜周四提议就商业项目正常化举行对话，周六同意韩国提出在板门店举行工作会谈的提议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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