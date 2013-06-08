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时事要闻 | 2013年 6月 8日 星期六 14:19 BJT

朝韩将进行两年多来首次正式会谈

路透首尔6月8日 - 韩国统一部表示，朝鲜和韩国周日将在板门店举行工作级会谈，这也是两国两年多来的首次正式对话。

在过去一个月里，朝鲜半岛紧张局势已经有所缓和。朝鲜2月进行第三次核试验招致联合国进一步制裁，随后几周半岛局势升温。

朝鲜周五恢复了与韩国的红十字热线，也显示紧张局势降温。

周日的会谈将为计划下周举行的部长级会谈做准备。自2011年2月以来，朝韩从未举行过会谈。

朝鲜周四提议就商业项目正常化举行对话，周六同意韩国提出在板门店举行工作会谈的提议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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