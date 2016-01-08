韩国恢复韩朝边境大喇叭宣传 朝鲜增加前线兵力

路透首尔1月8日 - 韩国军方官员周五称，韩国已恢复在韩朝边境使用大喇叭进行对朝宣传。

“我们将发布有关金正恩政权及其第四次核试验的重要信息，宣传内容包括朝鲜的核武器计划会令朝鲜民众陷入更加困难的经济状况，”韩国军方官员称。

朝鲜本周宣布成功进行了一次小型化氢核装置试验，之后韩国决定恢复上述宣传。

大喇叭宣传于中午（0300 GMT）开始，一名韩国官员称，韩国军方提升了宣传地点附近的警戒级别。韩国还提升了网络安全警戒水平。

韩联社报导称，朝鲜也已经增加部署在前线部队的士兵数量。

韩国称，朝鲜进行核试验“严重违反”8月达成的协议，此前的大喇叭宣传因双方达成上述协议而终止。韩联社的报导援引了匿名国防官员。

韩国统一部此前称，尚未考虑关闭与朝鲜共同运营的开城工业园。

韩国军方还表示，政府没有决定朝鲜怎样做才能令韩方终止大喇叭宣传。（完）