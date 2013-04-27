朝鲜拒绝韩国有关重启开城工业园的会谈提议

路透首尔4月26日 - 朝鲜周五回绝了韩国为重启开城工业园区的会谈提议，称韩国以一种“不能原谅的”方式破坏了双方寻求和平的“宝贵”遗产。

朝鲜国防委员会重申，韩国不计后果的行径令工业园区的运营安全出现问题，不得不停止其人员进入园区。

媒体援引国防委员会发言人的报道称：“如果韩国傀儡当局无视现实，继续寻求恶化局势，我们将不得不采取最终且果断的重要措施。”

开城工业园区于2004年正式开放，是朝韩两国阳光政策的一部分。

123家韩国企业在此设立中小型工厂，约5.3万名朝鲜人在园区内工作。

韩国周四提议两国政府举行正式会谈，因依然停留在园区内的170名左右的韩国员工据信已没有食品和其他供应。韩国要求朝鲜最迟周五给出答案。

自4月3日以来，朝鲜阻止韩国员工和来自韩国的补给进入园区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。