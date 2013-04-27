朝鲜拒绝韩国有关重启开城工业园的会谈提议

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透首尔4月26日 - 朝鲜周五回绝了韩国为重启开城工业园区的会谈提议，称韩国以一种“不能原谅的”方式破坏了双方寻求和平的“宝贵”遗产。
朝鲜国防委员会重申，韩国不计后果的行径令工业园区的运营安全出现问题，不得不停止其人员进入园区。
媒体援引国防委员会发言人的报道称：“如果韩国傀儡当局无视现实，继续寻求恶化局势，我们将不得不采取最终且果断的重要措施。”
开城工业园区于2004年正式开放，是朝韩两国阳光政策的一部分。
123家韩国企业在此设立中小型工厂，约5.3万名朝鲜人在园区内工作。
韩国周四提议两国政府举行正式会谈，因依然停留在园区内的170名左右的韩国员工据信已没有食品和其他供应。韩国要求朝鲜最迟周五给出答案。
自4月3日以来，朝鲜阻止韩国员工和来自韩国的补给进入园区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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