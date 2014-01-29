韩国敦促朝鲜推进离散家属团聚 但称军演仍将继续

路透首尔1月29日 - 韩国周三敦促朝鲜积极推进朝韩离散家属团聚事宜，但宣称与美国的联合军事演习将继续举行。

朝鲜是否能够信守诺言在美韩军演之前安排离散家属团聚尚未可知，但韩方称不会将军演作为保证离散家属团聚的砝码。

上周朝鲜提议安排离散家属团聚活动，中国和美国都对此表示欢迎。如果得以举行，这将是三年多来首次举行的朝韩离散家属团聚。

韩国提出在2月举行该团聚活动，为期逾六天，而且韩方提议召开会议讨论团聚地址和活动组织事宜，但朝鲜尚未做出回应。

韩国统一部发言人称：“（我们）对朝鲜就离散家属团聚一事表现出的不确定和消极态度表示遗憾，”

朝鲜媒体一直呼吁韩美停止军演。军演一直以来都是朝韩关系改进道路上的一个症结。朝方认为军演是战争的前奏，而韩国方面则予以否认，并称多年来进行的只是预防性演习。

美国特使戴维斯（Glyn Davies）周二在首尔与韩方官员举行会晤。双方均未理会朝鲜停止军演的要求。

戴维斯在会面后告诉记者：“我们将继续在透明的基础上进行防御性军演，以准备应对任何意外事件。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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