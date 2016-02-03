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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 17:26 BJT

韩国将通知飞机避开可能受朝鲜发射火箭影响的区域

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月3日 - 韩国国土海洋部周三称，将通知飞机避开可能受朝鲜计划发射火箭影响的区域。

韩国国土海洋部表示，通知将适用于2月8日至2月25日。朝鲜称在这段时间里可能发射一颗“地球观测卫星”。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

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