韩国称朝鲜火箭发射失败

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透首尔4月13日电---韩国官员称,朝鲜大肆宣称的远程火箭发射周五显然以失败告终,对不顾国际社会压力强行推进发射计划的朝鲜而言是一大打击.
朝鲜曾表示,此次发射的银河三号火箭搭载是为了将一颗气象卫星送上轨道,但评论家多相信,其用意在於强化朝鲜设计射程涵盖美国、搭载核弹头弹道飞弹的能力.
韩国国防部发言人对记者表示,火箭在发射後数分钟就解体并坠入大海.
日本方面官员证实发射行动失败,而美国广播公司(ABC)新闻频导引述美国官员谈话称行动失败,但目前尚未有落点的消息.
火箭航道原本预料将跨越分隔朝鲜半岛的海面,最终第三段火箭预定在接近菲律宾的外海,并将卫星送上轨道.
这是朝鲜第二次未能成功发射卫星进入轨道,不过其声称2009年的发射是成功的,而朝鲜官方媒体并未对这次发射置评.
这枚银河三号(Unha-3)火箭是从朝鲜西岸新盖的发射台发射,接近中国边境.
这次发射时间是配合了朝鲜开国者金日成的百岁冥诞,而在这之前朝鲜签署了食物援助协议,而美国也曾暗示与朝鲜间的紧张关系趋缓.(完)
--编译/编译 张荻/张明钧/吴云凌
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