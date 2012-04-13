韩国称朝鲜火箭发射失败

路透首尔4月13日电---韩国官员称,朝鲜大肆宣称的远程火箭发射周五显然以失败告终,对不顾国际社会压力强行推进发射计划的朝鲜而言是一大打击.

朝鲜曾表示,此次发射的银河三号火箭搭载是为了将一颗气象卫星送上轨道,但评论家多相信,其用意在於强化朝鲜设计射程涵盖美国、搭载核弹头弹道飞弹的能力.

韩国国防部发言人对记者表示,火箭在发射後数分钟就解体并坠入大海.

日本方面官员证实发射行动失败,而美国广播公司(ABC)新闻频导引述美国官员谈话称行动失败,但目前尚未有落点的消息.

火箭航道原本预料将跨越分隔朝鲜半岛的海面,最终第三段火箭预定在接近菲律宾的外海,并将卫星送上轨道.

这是朝鲜第二次未能成功发射卫星进入轨道,不过其声称2009年的发射是成功的,而朝鲜官方媒体并未对这次发射置评.

这枚银河三号(Unha-3)火箭是从朝鲜西岸新盖的发射台发射,接近中国边境.

这次发射时间是配合了朝鲜开国者金日成的百岁冥诞,而在这之前朝鲜签署了食物援助协议,而美国也曾暗示与朝鲜间的紧张关系趋缓.(完)

--编译/编译 张荻/张明钧/吴云凌

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