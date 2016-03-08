韩国对朝鲜实施单边制裁 禁止停靠过朝鲜港口的船只入境（更新版）

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路透首尔3月8日（记者 Jack Kim/Ju-min Park） - 韩国周二称，将对40名个人和30个实体实施新的制裁，因其涉嫌与朝鲜的武器项目有关联；韩国并禁止过去180天停靠过朝鲜港口的船只入境。

韩国表示，新的措施旨在降低航运和贸易公司与朝鲜开展业务的意愿，从而进一步孤立朝鲜。

韩国政府指出，在被制裁的40人中，包括一名新加坡人和一名台湾人，他们分别是一家航运公司和一家贸易公司的负责人。

韩国还将泰国Mariner's Shipping & Trading航运公司和台湾Royal Team Corporation列入黑名单。

韩国政府称，将禁止黑名单上的个人和实体与韩国实体进行金融交易，并冻结他们在韩国所拥有的资产。

在韩国外交部及其他多部门召开的联合记者会上，外交部官员称，韩国还将停止参加将俄罗斯煤经由朝鲜罗津港运输至韩国的试验性项目。（完）