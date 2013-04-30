朝鲜滞留七名开城工业园内韩方人员

G7外长盼说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透韩国坡州4月29日（记者 Kim Do-gyun/Lim Sang-gyu） - 朝鲜周一滞留开城工业园内剩余50名韩国人员中的七人，称需要核查其税费和工资。
在朝韩紧张关系升级之际，朝鲜本月从开城工业园撤出了己方的5.3万名工人。自从4月3日以来，朝鲜还阻止韩方人员和物资供应进入开城工业园。
韩国官员表示，这七名韩方人员并无安全风险。但是人员遭滞留造成围绕开城工业园合作项目的局势更加复杂。
“朝方已经在声明中表示确保将返回（韩国）人员的安全，我们认为他们没有危险，但是我们将给予密切关注，直至所有人员返回，”一名韩国政府官员说道。（完）
(编译 王凤昌;审校 张涛)
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美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。