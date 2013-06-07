朝鲜称将重启与韩国的热线联系

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔6月7日 - 朝鲜称周五将重启与韩国的红十字会热线，并邀请韩国官员周末举行会谈。这进一步表明朝鲜希望修复与韩国的关系。
朝鲜周四提议与韩国举行会谈，以实现商业项目正常化，包括4月初关闭的开城工业园区项目。
中国国家主席习近平和美国总统奥巴马周五将举行会晤，朝鲜问题预计将是他们谈论的重要议题之一。
朝鲜在3月断绝了与韩国间的红十字会热线联系。军方官员使用的另一条热线仍未重启。
韩国提议6月12日在首尔举行部长级会谈，以讨论一系列议题，包括商业项目正常化以及离散家属团聚等。作为回应，朝鲜邀请韩国周日在开城举行工作级会谈。
朝韩两国自2011年2月以来尚未举行过会谈。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。