朝鲜称将重启与韩国的热线联系

路透首尔6月7日 - 朝鲜称周五将重启与韩国的红十字会热线，并邀请韩国官员周末举行会谈。这进一步表明朝鲜希望修复与韩国的关系。

朝鲜周四提议与韩国举行会谈，以实现商业项目正常化，包括4月初关闭的开城工业园区项目。

中国国家主席习近平和美国总统奥巴马周五将举行会晤，朝鲜问题预计将是他们谈论的重要议题之一。

朝鲜在3月断绝了与韩国间的红十字会热线联系。军方官员使用的另一条热线仍未重启。

韩国提议6月12日在首尔举行部长级会谈，以讨论一系列议题，包括商业项目正常化以及离散家属团聚等。作为回应，朝鲜邀请韩国周日在开城举行工作级会谈。

朝韩两国自2011年2月以来尚未举行过会谈。（完）